Actrice Liz Snoijink ging nooit in op avances van filmmakers

"Ik heb regelmatig een hand om mijn middel of op andere plekken, waar die hand niet hoorde, gevoeld", vertelt de 62-jarige actrice in gesprek met De Telegraaf. "En er waren genoeg mannen die je in een werksituatie probeerden het bed in te krijgen."

Op deze avances ging de actrice nooit in. "Misschien was ik te naïef. Ik dacht niet verder vooruit van: als ik dit doe, krijg ik misschien een mooie rol. Ik ergerde me gewoon aan het feit dat iemand aan mijn lijf zat. Wat dat betreft, heb ik goed van me afgebeten."

Seksuele revolutie

Volgens de actrice, die volgend theaterseizoen te zien is in het stuk ​Kunst en kitsch, is er in de loop der jaren veel veranderd in het acteursvak. "Ik ben begin jaren tachtig begonnen met werken. We hadden net de seksuele revolutie meegemaakt, dus we gingen best makkelijk uit de kleren. Nu is dat veel meer beladen."

Snoijink merkte dat bij de opnames van de serie Julia's Tango. "Een blote schouder of een bikini, oh dat was al heel wat. Toen dacht ik: oh, bij ons ging alles meteen uit. Preutsheid is niet het goede woord, maar er is meer gêne. Mensen zijn er veel alerter op."