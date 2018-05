Film met Lisa Smit op twee Amerikaanse festivals te zien

De film won eerder al de prijs voor beste komedie op het Dragon Con Independent Film Festival in Atlanta.

De korte film draait half juni mee in de competitie van het Nickel Independent Film Festival in de Canadese staat Newfoundland, maakte regisseur Yfke van Berckelaer maandag bekend.

Ook draait de film begin augustus op het Gen Con Film Festival, wat onderdeel is van Gen Con 2018. Het in 1968 opgerichte Gen Con is de langst lopende gaming-conventie ter wereld en trekt jaarlijks meer dan 60.000 bezoekers.

Mysterieuze zwerver

Afgelopen september ging de korte film All the Single Ladies! in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht en was die daarna ook internationaal te zien. De geheel Engels gesproken korte film gaat over een jonge vrouw (Smit), die door haar vriendinnen onaangenaam verrast wordt met een singles party. Terwijl zij driftig aan dit feest probeert te ontsnappen, ontmoet ze opeens een mysterieuze zwerver (Tomar Pawlicki) die alles op zijn kop zet.

In de film spelen ook de 3JS een rol. Zij spelen zingende koks. De 24-jarige Lisa Smit is deze zomer in de bioscoop te zien in de film Redbad van regisseur Roel Reiné.