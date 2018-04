Nieuwe Marvel-film Avengers: Infinity War breekt records in VS

Niet eerder wist een film in het openingsweekend meer mensen naar de bioscopen te trekken. Het vorige record was in handen van Star Wars: The Force Awakens. Het zevende deel in de reeks bracht in 2015 bijna 248 miljoen dollar (204 miljoen euro) in het laatje.

Ook in Nederland vestigde Avengers: Infinity War een record. De film trok woensdag 64.000 bezoekers en bracht 650.000 euro op. Een superheldenfilm opende in Nederland nooit eerder met zulke goede cijfers.

In Avengers: Infinity War moeten alle superhelden uit het Marvel-universum hun krachten bundelen om te voorkomen dat megaschurk Thanos in het bezit komt van de zes 'infinity-stenen'. Als dit hem lukt, zal hij niet alleen de realiteit, maar ook de tijd en ruimte naar zijn wil kunnen buigen.

De hoofdrollen worden vertolkt door onder anderen Robert Downey jr, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Chris Evans, Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Zoe Saldana en Josh Brolin.