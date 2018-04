Michelle Pfeiffer naast Angelina Jolie te zien in vervolg op Maleficent

Volgens The Hollywood Reporter gaat de actrice, bekend van films als Dangerous Minds en Mother!, een koningin spelen.

Pfeiffer zal te zien zijn naast Angelina Jolie, die de titelrol speelt van de heks uit het sprookje Doornroosje. Elle Fanning speelt wederom de rol van het bekende sprookjesfiguur.

Het is nog niet bekend wat het verhaal wordt in het vervolg op het kassucces uit 2014. Ook is het nog onduidelijk wanneer de film uitkomt. Joachim Ronning, regisseur van de meest recente Pirates of the Caribbean-film, zal de regie op zich nemen van Maleficent 2.

De eerste film werd voor 180 miljoen dollar (160 miljoen euro) geproduceerd en wist wereldwijd zo'n 760 miljoen dollar (674 miljoen euro) op te halen.