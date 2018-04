Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

De meest opvallende nieuwe serie op Netflix deze week is de misdaadkomedie Happy. De voormalige politieheld Nick Sax gaat nu als alcoholverslaafde huurmoordenaar door het leven, en nadat hij ternauwernood zijn laatste klus overleeft ziet hij ineens een denkbeeldige eenhoorn genaamd Happy. Deze eenhoorn vraagt Nick om een meisje te redden dat is ontvoerd door de Kerstman. De stem van Happy wordt verzorgd door de komiek Patton Oswalt.

De vierdelige documentaireserie Bobby Kennedy for President bevat veel nog niet eerder vertoond beeldmateriaal over de in 1968 vermoorde presidentskandidaat Robert F. Kennedy. Veel oud-campagnemedewerkers van RFK komen aan het woord en zo ontstaat een beeld van hoe het presidentschap van deze jongere Kennedy er uit zou hebben gezien.

De Australisch/Nieuw-Zeelandse fantasyserie The New Legends of Monkey is losjes gebaseerd op een tv-serie uit de jaren zeventig en tachtig genaamd Journey to the West: Monkey, die down under erg populair was. Voorkennis van deze serie is niet vereist aangezien deze nieuwe serie een reboot is, alleen missen de kijkers op het noordelijk halfrond wel de nostalgische connectie met het origineel.

Daarnaast zijn er ook nieuwe afleveringen te zien van Black Lightning, The Flash, Supergirl, Riverdale, Designated Survivor en Shadowhunters: The Mortal Instruments.

Films

In de komedie The Week Of spelen Adam Sandler en Chris Rock twee vaders in de aanloop naar het huwelijk van hun kinderen. Dit is na The Ridiculous 6, The Do-Over en Sandy Wexler alweer de vierde comedy die Sandler voor Netflix heeft gemaakt. De komiek en de on-demand zender kunnen het goed met elkaar vinden want inmiddels hebben ze alweer een deal gesloten voor nog eens vier films.

Psychokinesis is de nieuwe film van Sang-ho Yeon. Deze Zuid-Koreaanse regisseur maakte eerder de goed ontvangen zombiefilm Train To Busan (95% score op Rotten Tomatoes), dus er wordt wat verwacht van deze opvolger. In Psychokinesis schiet een vader met superkrachten zijn dochter, die hij lang niet heeft gezien, te hulp.

Naast deze twee titels zijn ook onder meer de Ghostbusters-reboot uit 2016, Linda de Mol als Ellis in Glamourland en Nederland’s eigen Teen Wolf Dolfje Weerwolfje nieuw te zien op Netflix.

Leuk voor de kinderen

Het is meivakantie in het grootste deel van het land en daar houdt Netflix rekening mee. Er duiken volop kinderseries op in het aanbod deze week. Zo is het eerste seizoen van de populaire serie Ben10 nu ook op Netflix te zien. Ook het eerste seizoen van de Powerpuff Girls is aan het aanbod toegevoegd.

De sprookjesachtige fantasy-serie Achter de Tuinmuur vertelt over twee broers die verdwaald zijn in een mysterieuze wereld. Kinderen die van Japanse animatie kunnen hun hart ophalen aan het eerste seizoen van Beyblade Burst en aan het tweede én derde seizoen van Yu-Gi-Oh.