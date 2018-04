Kenia verbiedt vertoning van 'eigen' film Rafiki

"Rafiki probeert homoseksualiteit te legitimeren en normaliseren'', zei Ezekiel Mutua, de chef van de nationale filmkeuringsdienst.

Mutua, die eerder nog lovend was over de film, benadrukte vrijdag dat films de maatschappelijke waarden moeten weergeven en respecteren.

"We kunnen geen film toelaten die de indruk wekt dat homoseksualiteit in Kenia acceptabel is.'' In het Afrikaanse land is homoseksualiteit wettelijk verboden, evenals in veel andere landen op het continent. Overtreding van de regels kan tot maximaal veertien jaar gevangenisstraf betekenen.