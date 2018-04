Colin Firth krijgt rol in kinderboekverfilming The Secret Garden

Het klassieke verhaal over de tienjarige Mary Lennox werd in het verleden al meerdere malen verfilmd. Misschien wel de bekendste versie kwam in 1993 uit, toen onder de regie van Agnieszka Holland. Deze keer ligt de regie in de handen van de Brit Marc Munden, onder meer bekend als regisseur van tv-serie National Treasure.

"Ik vind het geweldig dat Marc Munden zijn fantasierijke visie in dit mooie jeugdverhaal kan verwerken", vertelt producent David Heyman aan Variety. "Daarnaast is het fantastisch dat Colin Firth en Julie Walters meespelen", aldus Heyman.

Behalve Firth (Love Actually) en Walters (Billy Elliott) spelen onder anderen Dixie Egerickx, Edan Hayhurst en Amir Wilson een rol in The Secret Garden.