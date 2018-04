Topher Grace speelt leider Ku Klux Klan in nieuwe film Spike Lee

Dat nieuws werd bekendgemaakt tijdens CinemaCon in Los Angeles, schrijft Entertainment Weekly. De 39-jarige Grace is onder meer bekend van That '70s Show.

De film, BlacKkKlansman, is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Ron Stallworth, een detective die infiltreerde in de hoogste regionen van de KKK in de jaren zeventig. John David Washington, de zoon van Denzel Washington, speelt Stallworth, en Adam Driver speelt zijn partner Flip Zimmerman.

De film moet vanaf 10 augustus gaan draaien in de bioscopen.