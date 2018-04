Recensieoverzicht Avengers: Infinity War: vermakelijk en soms ontroerend

De Volkskrant - vier sterren

"Het levert fraaie confrontaties op als die tussen Iron Man (Robert Downey jr.) en Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), de twee alfamannen van het superheldengenootschap. Ook de manier waarop Thor (Chris Hemsworth) en Guardians-leider Star-Lord (Chris Pratt) elkaar de maat nemen, is geestig. Alle Guardians komen goed uit de verf, van de gortdroge spierbundel Drax tot superboom Groot, inmiddels uitgegroeid tot tiener - met bijpassende houding."

NRC - vier sterren

"De hectiek is bekend: ademloze uitleg, guitige oneliners, vechten met explosie en dan hetzelfde in een ander, nog adembenemender decor. Dat levert soms migraine op, maar de broertjes Russo verdienen lof dat ze in dit dichte kreupelhout van personages een film vonden die vermaakt en bij vlagen ontroert. Want het verlies, de rouw en het sterven is verrassend en massaal."

AD - vier sterren

"De regisserende broers Anthony en Joe Russo kunnen verrassend goed uit de voeten met zoveel bovennatuurlijke krachtpatsers in één film. In 150 minuten zet het duo met vaart, humor en drama een ongekend spektakelstuk neer dat het publiek van de eerste tot de laatste minuut overdondert. Ook heeft het verhaal een verpletterende afloop waarover nog lang nagepraat kan worden."

Het Parool - geeft geen sterren

"De Avengers kibbelen als vanouds, de Guardians of the Galaxy nemen elkaar weer in de maling, Spider-Man swingt speels de pan uit en de grasmat van Wakanda is twee maanden na Black Panther alweer hersteld voor nieuwe veldslagen. De broers Russo dienen de overdaad aan personages, locaties en confrontaties in behapbare porties op, maar ze doen geen moeite om terloopse toeschouwers in de materie en achtergronden in te wijden."

De Morgen - drie sterren

"Groot, groter, grootst. Avengers: Infinity War werd de ultieme collagefilm waarop we gehoopt hadden. Met de hoofdingrediënten uit alle achttien eerdere delen van het Marvel Cinematic Universe (MCU). Zorgvuldig door elkaar gemixt tot een onverwacht coherent geheel."

