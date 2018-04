Thriller A quiet place van John Krasinski krijgt vervolg

"Als je me jaren geleden had gezegd dat een film van de grappige Jim uit The Office, waarin nauwelijks gesproken wordt, een hit van Paramount zou zijn, had ik gezegd: nou, dan moest ik maar eens bij Paramount gaan werken", zei de baas van de filmmaatschappij, Jim Gianopulos, tijdens het filmevenement.

Krasinski is bekend van onder meer zijn rol in de Amerikaanse versie van de komedieserie The Office. In A quiet place is hij naast zijn echtgenote Emily Blunt te zien. Ze spelen een echtpaar in een verlaten wereld, waarin moordlustige monsters met een extreem goed gehoor huishouden. Het stel en hun drie kinderen leven zo stil mogelijk om te kunnen overleven.

De scenaristen van de film, Bryan Woods en Scott Beck, lieten eerder al blijken genoeg materiaal te hebben voor een vervolg. Het is nog niet bekend wie de film gaat maken en wanneer de productie van start gaat. Krasinski gaat voor de filmmaatschappij eerst de sciencefictionthriller Life on Mars regisseren.