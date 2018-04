Alden Ehrenreich tekende voor in totaal drie spin-offs Star Wars

"Maar ik weet eigenlijk niet of dit openbaar mag worden", zegt Ehrenreich in gesprek met Esquire.

De 28-jarige lijkt zijn mond voorbijgepraat te hebben, al betekent de verbintenis in zijn contract niet dat er ook daadwerkelijk twee nieuwe Solo-films gemaakt zullen worden.

Volgens kenners is het zeer gangbaar dat acteurs voor meer dan één film worden gestrikt, als het om dit soort franchisetitels gaat. Daarmee creëert een filmmaatschappij ruimte om de acteur in een andere spin-off te plaatsen, mocht daar in de toekomst behoefte aan zijn.

Creatieve verschillen

Solo: A Star Wars Story is vanaf 23 mei in de Nederlandse bioscopen te zien. De film toont Han Solo in zijn jonge jaren, nog voordat hij Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi en anderen ontmoet in Star Wars: Episode IV: A New Hope.

De productie verliep niet zonder problemen. In juni werd het regisseursduo Christopher Miller en Phil Lord ontslagen vanwege "creatieve verschillen".

Daarop werd Ron Howard aangesteld als vervangend regisseur. Hij liet in augustus weten dat de opnames voorspoedig verliepen. "Het is een fantastisch script, een geweldige cast en ik beleef een fantastische creatieve ervaring", vertelde Howard aan The Hollywood Reporter.