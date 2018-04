Volgende Tarantino-film met DiCaprio en Pitt lijkt het meest op Pulp Fiction

Daarnaast zei Tarantino tijdens een grote perspresentatie van producent Sony dat de samenwerking tussen Pitt en DiCaprio "de meest dynamische en spannendste is" sinds de duoprestaties van Robert Redford en Paul Newman.

De film, die de titel Once Upon a Time in Hollywood draagt, schetst een beeld van de zogeheten tegencultuur en de anti-establishmentbeweging die zich sterk maakte voor onder meer vrouwen- en homorechten en drugsgedoogbeleid, en in Los Angeles zijn hoogtepunt vond in het jaar 1969.

Ook zal er een link gelegd worden met de moorden die de door Charles Manson aangestuurde Manson Family-commune in die tijd pleegde. De film moet in 2019 in de bioscoop verschijnen.

Tarantino werkte al eerder met DiCaprio (Django Unchained) en Pitt (Inglourious Basterds), maar nog nooit met beiden tegelijk. De laatste film van Tarantino, The Hateful Eight, verscheen in 2015.