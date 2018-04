Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

De grootste release op Neflix is die van het alom gesprezen The Alienist. De serie werd begin dit jaar bejubeld na de oorspronkelijke uitzendingen in Amerika en is door Netflix wereldwijd beschikbaar gesteld. In het New York van 1986 schakelt politiecommissaris Theodore Roosevelt de psychiater Laszlo Kreizler in om een moordenaar op te sporen die achter dakloze jongens aanzit. Het Manhattan uit het Gangs of New York-tijdperk komt in The Alienist weer tot leven en heeft met Dakota Fanning, Daniel Brühl en Luke Evans een meer dan prima cast tot zijn beschikking. Het is één van de duurste producties van dit jaar en dat is te zien.

Na een pakkend eerste seizoen dit najaar is nu ook de tweede reeks van de docuserie Dope aan Netflix toegevoegd. Dope is niet alleen gefilmd vanuit het perspectief van de politie, maar ook die van dealers en gebruikers en levert daardoor een vernieuwende kijk op de oorlog tegen drugs in Oakland.

Fans van Jane the Virgin hebben een goed weekend voor de boeg. Terwijl het vijfde en laatste seizoen onlangs werd aangekondigd, moesten Nederlandse kijkers lang wachten op nieuwe afleveringen. De volledige derde reeks van de serie over een meisje dat overtuigd maagd is gebleven maar per ongeluk tóch zwanger raakt is nu via Netflix te bekijken.

Ook nieuwe afleveringen van The Flash, Supergirl, Riverdale, Designated Survivor, Shadowhunters en het volledige tweede seizoen van 12 Monkeys, waarin een tijdreiziger in de toekomst zijn krachten om terug te keren naar het heden gebruikt om de wereld te redden van de ondergang, zijn volop te bingen via Netflix.

Films

Voor de liefhebbers van Nederlands product zijn er maar liefst twee toptitels in het Netflix-pakket gestopt. In Voor elkaar gemaakt zien we het verhaal van een vrijgezelle losbol die zijn enige kans op het vaderschap niet zomaar opgeeft. Bro’s before ho’s, van de makers van New Kids, is weer terug op Netflix. Blowen, drinken en zoveel mogelijk vrouwen regelen: dat is het leven van de 29-jarige videotheekmedewerker Max en zijn geadopteerde broer Jules. Een relatie willen ze niet, dat is veel te veel gedoe. Maar ja, dan worden ze allebei verliefd op hetzelfde meisje.

Ed Harris, Jason Sudeikis en Elizabeth Olsen spelen de hoofdrollen in de Netflix-original Kodachrome. Een directeur van een platenmaatschappij gaat daarin met zijn vervreemde vader, een doodzieke beroemde fotograaf, op reis naar het laatste lab dat het bijzondere soort film nog ontwikkelt.

Ook nieuw zijn de films Colombiana, Dude, Ouija, The Darkest Dawn en Hungerford te streamen.

Kinderen

Voor de allerkleinsten is er deze week genoeg vers product op Netflix te vinden. Naast een handjevol nieuwe Barbie-films, is de grote Pieter Post-film te bewonderen. Daarin komt de grote droom van Pieter Post eindelijk uit als hij een talentenjacht wint en een echte ster wordt.

In de geanimeerde spin-offserie Spy Kids: Mission Critical moeten Juni en Carmen Cortez het opnemen tegen de boosaardige organisatie SWAMP, zonder hun ouders, die superspionnen zijn.