Nicolas Cage hint op einde acteercarrière

In gesprek met The Blast zegt de 54-jarige Cage dat hij van plan is om "binnen drie tot vier jaar" zijn acteercarrière tot een einde te brengen.

Hij wil daarna gaan regisseren. "Ik kijk er naar uit om meer regiewerk te doen", aldus de Face/Off-acteur. "Nu ben ik voornamelijk iemand die in films speelt en ik ga dat nog drie of vier jaar doen. Daarna wil ik me focussen op regisseren."

Tot dusver heeft Cage een film geregisseerd: Sonny uit 2002, met James Franco in de titelrol. Cage speelde zelf ook een kleine rol in de film. Momenteel heeft Cage geen toekomstige regieklussen in zijn agenda staan.