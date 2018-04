Patrick Stewart wist niet wie Sting was tijdens filmopnames Dune

De acteur speelde de rol van Gurney Halleck in de film van David Lynch. Sting was te zien als het personage Feyd-Rautha.

In een video, die in 2013 al op werd genomen maar deze week pas opdook, vertelt Stewart over de ontmoeting met de muzikant, die toentertijd in The Police speelde.

"Muziek heeft nooit een grote rol gespeeld in mijn leven, dus ik had geen idee wie hij was", vertelt de Brit. Toch vermoedde Stewart wel dat Sting een belangrijk persoon was, gezien de enthousiaste reacties van andere mensen toen hij op de filmset verscheen.

"Ik hoorde dat hij een muzikant was, dus toen we op de tweede of derde dag in gesprek raakten, vroeg ik hem of dat waar was en welk instrument hij dan bespeelde", aldus de Star Trek-acteur.

Politieband

Stewart vroeg hem vervolgens of hij een solo-artiest was. "Nee, ik zit in een band, zei hij. Op mijn vraag in wat voor band hij zat, vertelde hij dat hij in The Police zat."

De acteur vervolgt: "Toen vroeg ik, erg genoeg: o, zit je in een politieband?" In de video is te zien hoe Stewart grijnst, terwijl het publiek in lachen uitbarst.

Dune

Dune werd gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1965 en gaat over twee rivaliserende families in het jaar 10191. Om het universum te domineren hebben ze het goedje Spice nodig, dat alleen te halen is op de woestijnwereld Arrakis, oftewel Dune.

Binnenkort zal er een remake van de film worden gemaakt, die geregisseerd zal worden door Blade Runner 2049-regisseur Denis Villeneuve.