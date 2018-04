Tweede seizoen Netflix-serie Glow vanaf 29 juni te zien

Netflix kondigt het tweede seizoen aan in een videoclip waarin de gehele cast danst en zingt op het nummer Maniac van Michael Sembello, afkomstig uit de populaire dansfilm Flashdance (1983).

In de serie speelt Brie de actrice Ruth, die maar niet aan de bak komt in de filmwereld. Ze gaat daarom in op een uitnodiging om auditie te doen voor Glow, dat staat voor Gorgeous Ladies Of Wrestling.

Naast Brie zijn ook Marc Maron, Kate Nash, Betty Gilpin, Jackie Tohn en Kia Stevens te zien.

De show wordt mede geproduceerd door Jenji Kohan, die eerder de series Weeds en Orange Is The New Black bedacht.