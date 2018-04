Netflix annuleert tweede seizoen Seven Seconds

De serie kreeg vooral lovende kritieken op Rotten Tomatoes, maar dat is voor Netflix geen reden om een tweede seizoen te maken.

De streamingdienst doet zelf geen uitspraken over kijkcijfers en geeft daarnaast geen reden voor de annulering.

In Seven Seconds staat het verhaal van een blanke agent die een zwarte tiener aanrijdt waarna deze komt te overlijden centraal. Dit heeft niet alleen een grote impact op de betrokken politieman en de familie van het slachtoffer, maar ook op de hele afro-Amerikaanse gemeenschap in de stad. Rassenrellen, een doofpotaffaire en een geruchtmakende rechtszaak volgen.

The Killing

Seven Seconds heeft met Veena Cabreras-Sud dezelfde uitvoerend producent als The Killing. Voor haar werk in deze serie kreeg ze een Emmy-nominatie.