Recensieoverzicht: Eastwoods 15:17 to Paris slecht met bespottelijk scenario

Het Parool - Geeft geen sterren

"Het christelijke sausje smaakt sowieso vrij bitter, maar dat Eastwood de moeizame levens van deze mannen presenteert als aanloop naar een onontkoombaar heldendom is gekmakend. Hij wijst cónstant vooruit naar de climax. Hetzij met korte snippers beeld, hetzij met subtiele dialogen als 'Denk je weleens dat het leven je ergens heen duwt?' Eastwoods grootste fout is echter dat hij de heren uit blinde bewondering zichzelf laat spelen. Het is een afgang. Elk woord komt stijf over hun lippen. Elk 'spontaan' onderonsje voelt geforceerd. Je kunt het ze nauwelijks kwalijk nemen, want Eastwood vraagt ze iets heel moeilijks te doen. Ze moeten alledaags zijn, hun eigen vriendschap hercreëren."

De Telegraaf - Twee sterren

"Bijzonder aan The 15:17 to Paris is dat de drie Amerikanen die een sleutelrol speelden bij het verijdelen van deze terroristische aanslag, zichzelf spelen. Anthony Sadler, Alek Skarlator en Spencer Stone doen dat niet eens onverdienstelijk. (...) Hun worsteling met de terrorist in de trein zorgt uiteindelijk veel te laat voor de spanning die de rest van de film node ontbeert. Intussen maken het rammelende scenario en de houterige dialogen van The 15:17 to Paris het razend moeilijk deze trein op de rails te houden."

De Volkskrant - Een ster

"Pijnlijk, hoe onnozel en leeghoofdig het drietal wordt geportretteerd, juist door ze zo nadrukkelijk hun gewone zelf te laten spelen. 'This is it baby, the Trevi Fountain!', zegt er eentje in Rome bij aanvang van hun Europatrip, voor ze feestend en selfies makend, via Berlijn belanden in die ene Thalys. De film zou, in andere handen, zomaar een ontleding van de Amerikaanse heldenmythe kunnen zijn - maar dat is het nu niet."

Trouw - Twee sterren

"Eastwood, die in zijn recente oeuvre (Changeling, Sully) een voorliefde toont voor klare, moreel eenduidige verhalen, laat zich nogal gaan in zijn verering van de drie Amerikanen, die zichzelf spelen. Dat doen ze laconiek, bijna achteloos. Dat levert best mooi losse scènes op - maar ook veel saaiheid. Geïnspireerd op het boek dat de heren nadien samen schreven, laat The 15:17 to Paris zien wie deze Californische jeugdvrienden waren die backpackend door Europa reisden. Oerdegelijke types. Terwijl de camera onder het spijkerrokje van een Romeinse gluurt, blijft het drietal onder alle omstandigheden beleefd. Ook in het nachtleven van Amsterdam."

AD - Twee sterren

"Zonder twijfel zal The 15:17 to Paris - de reconstructie van de verijdelde aanslag in de Thalys-trein naar Parijs - de geschiedenis ingaan als een van de merkwaardigste films die Clint Eastwood ooit heeft gemaakt. Probleem (...) is dat de drie helden niet bijster interessant zijn als filmpersonages. Eastwood toont delen van hun weinig bijzondere jeugd en hun vakantie vol clichés door Europa. Het enige hoogtepunt is de verijdelde aanslag, die Eastwood spectaculair in beeld brengt, maar daarmee is de kous af."