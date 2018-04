Luther-acteur Idris Elba speelt dj in nieuwe Netflix-komedie

Elba gaat een dj spelen in de door hem zelf bedachte serie die de titel Turn up Charlie krijgt.

Hij speelt de titelrol, een eeuwige vrijgezel die lastig aan de bak komt als dj. Om geld bij te verdienen gaat hij met tegenzin aan de slag als zogenoemde "manny" en neemt hij de zorg van de dochter van zijn beste vriend op zich.

Andere namen in de cast zijn nog niet bekendgemaakt en ook is niet duidelijk vanaf wanneer de serie te zien is.

Elba was, voordat hij aan de slag ging als acteur, zelf ook dj in enkele clubs in Londen. Ook was hij afgelopen zomer huis-dj in de club Hi Ibiza op het eiland. Voor zijn rol in Luther werd de acteur meerdere keren genomineerd voor een Emmy Award.