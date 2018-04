Antonio Banderas over nieuwe serie Genius: 'Ik vind mezelf geen genie'

De 57-jarige Banderas vindt het lastig om te bepalen wat een genie precies is, vertelt hij aan NU.nl.

"We hebben het er met z'n allen over gehad, maar het is moeilijk", aldus de acteur. "Ik denk dat het iemand is die iets belangrijks, innovatiefs en positiefs doet voor een grote groep mensen."

Een genie hoeft volgens Banderas niet per se intelligent te zijn. "Intelligentie kan op verschillende manieren gebruikt worden; voor negatieve en positieve zaken. Een genie moet iets positiefs doen."

Zelf voldoet hij niet aan de criteria, vindt de acteur. "Ik ben een artiest, een vechter. In mijn werk probeer ik oprecht te zijn. Soms vind ik iets wat ik gedaan heb briljant en soms niet. Maar ik ben niet van hetzelfde niveau als Picasso."

Málaga

Picasso heeft in het leven van Banderas, die net als de schilder uit Málaga komt, altijd een grote rol gespeeld. "Mijn moeder wees altijd het huis aan waar hij is geboren als ze me naar school bracht. Hij was in zijn tijd de enige internationale beroemdheid die we in de stad hadden, dus ja, hij was een belangrijk persoon in mijn leven."

Volgens de acteur hebben artiesten, maar ook bewoners van de regio Andalusië - waarin Málaga ligt - bepaalde gemeenschappelijke eigenschappen. "Zij gaan altijd uit van het positieve. Mensen uit Andalusië proberen van elke seconde te genieten."

Hoewel hij tegenwoordig in Londen woont, gaat Banderas zo vaak hij kan terug naar zijn geboortestad. "Als er iets te vieren is, ben ik erbij. Zo loop ik altijd mee met de optocht tijdens de Heilige Week (de week van Palmzondag tot Stille Zaterdag, red.). Ik ben al sinds ik twee jaar oud was lid van het broederschap van mijn buurt."

Guernica

De tiendelige serie Genius: Picasso is vanaf zondag te zien op National Geographic. Banderas speelt de oudere Picasso en Alex Rich (Glow) speelt de jongere Picasso. Andere rollen zijn weggelegd voor onder anderen Poppy Delevingne en Clémence Poésy.

Picasso overleed in 1973 op 91-jarige leeftijd. Hij maakte bijna vijftigduizend kunstwerken, waaronder het beroemde schilderij Guernica.