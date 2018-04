Deze films draaien vanaf donderdag in de bioscoop

The 15:17 to Paris - Clint Eastwood

De door Clint Eastwood geregisseerde dramafilm The 15:17 to Paris vertelt het waargebeurde verhaal van drie jonge Amerikaanse vrienden die een terroristische aanslag in de Thalys van Amsterdam naar Parijs voorkomen in 2015. Een deel van de film is opgenomen in Nederland.

Genre: drama

Regisseur: Clint Eastwood

Cast: Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, Anthony Sadler, Alek Skarlat, Spencer Stone

Blockers - Kay Cannon

Als de ouders van drie vriendinnen er achter komen dat hun dochters van plan zijn om hun maagdelijkheid te verliezen tijdens het eindexamengala, doen ze er alles aan om dit te voorkomen.

Genre: komedie

Regisseur: Kay Cannon

​Cast: Leslie Mann, Ike Barinholtz, John Cena, Gideon Adlan, Geraldine Indira Viswanhatha, Kathryn Newton

Beauty and the Dogs - Kaouther Ben Hania

Tijdens een studentenfeest ontmoet Marian, een jonge vrouw uit Tunesië, de mysterieuze Youssef. Vanaf het moment dat ze samen het feest verlaten, begint een lange nacht waarin Marian moet vechten voor haar rechten en waardigheid. Ze wordt geconfronteerd met een corrupt systeem.

Genre: thriller, drama (Arabisch gesproken)

Regisseur: Kaouther Ben Hania

Cast: Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli

The Rider - Chloé Zhao

Een val van zijn paard tijdens een rodeowedstrijd maakt een eind aan de carrière van cowboy Brady, die een rijzende ster is in de rodeowereld. Hij belandt in het ziekenhuis en keert als hij door zijn artsen wordt ontslagen terug naar huis met het dwingende advies om rustig aan te doen. Hij worstelt met zijn lot, want is een cowboy die niet meer paardrijdt nog wel een cowboy? De cast van de film bestaat grotendeels uit niet-professionele acteurs die zichzelf spelen. De film werd bekroond met de Art Cinema Award op het Filmfestival van Cannes in 2017.

Genre: drama

Regisseur: Chloé Zhao

Cast: Brady Jandreau, Lilly Jandreau, Tim Jandreau, Lane Scott

Nico, 1988 - Suzanna Nicchiarrelli

Nico is een singer-songwriter die een teruggetrokken leven leidt in Manchester. Ze nadert de vijftig en leidt een teruggetrokken leven. Weinig dingen in haar leven doen nog denken aan de tijd dat ze zangeres was in de band The Velvet Underground. Haar carriere lijkt voorgoed voorbij, maar dan stuurt haar nieuwe manager haar met haar band op tournee door Europa.

Genre: biografisch, roadmovie

Regisseur: Suzanna Nicchiarrelli

Cast:Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair

Midnight Sun - Scott Speer

Door een zeldzame ziekte is de 17-jarige Katie Price aan huis gebonden. Zelfs de kleinste hoeveelheid zonlicht is levensgevaarlijk voor de tiener die haar dagen op haar slaapkamer doorbrengt. Als de zon onder gaat, speelt ze gitaar voor treinreizigers op het plaatselijke station. En dan ontmoet ze de knappe Charlie, voor wie ze haar ziekte angstvallig probeert te verbergen.

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Scott Speer

Cast: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle