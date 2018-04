Kemna Casting verbreekt definitief banden met Job Gosschalk

Het proces om de aandelen van Gosschalk over te dragen, was al in gang gezet. "Dat had wat voeten in de aarde. Nu is het officieel", liet een woordvoerder van Kemna Casting weten aan de krant. Het castingbureau was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Job Gosschalk kwam in opspraak in de slipstream van de internationale #MeToo-beweging. De castingdirector gaf in november toe dat hij zich schuldig had gemaakt aan "grensoverschrijdend gedrag" en legde zijn werk neer.