House of Cards-acteur Michael Kelly had moeite met vertrek Kevin Spacey

Spacey, die de hoofdrol van president Frank Underwood speelde in House of Cards, werd in november 2017 door Netflix ontslagen nadat hij door meerdere mannen werd beschuldigd van seksuele intimidatie. Robin Wright speelt in die serie zijn echtgenote Claire Underwood en nam na het vertrek van Spacey de hoofdrol over.

"Ik had gemengde gevoelens", zegt Kelly in gesprek met Variety, over hoe het op de set aanvoelde toen Spacey ontslagen was. "Ik bracht elke dag tijd door met die man. (…) Om terug te gaan naar dezelfde set voelde ontzettend vreemd. Ik weet niet eens hoe ik het in woorden moet omvatten, want je bent iets al tijden gewend en plotseling leef je in een compleet andere wereld."

Vervolgens ging de acteur door "een miljoen verschillende emoties". "Ik wil er niet te veel over praten, want het was hartverscheurend op heel veel manieren."

Acteerlessen

Kelly heeft geen contact meer gehad met Spacey sinds zijn ontslag. "Het ene moment heb je nog vaak contact met iemand, en het andere moment helemaal niet meer. Ik moet het nog steeds verwerken. Ik heb nog geen mening gevormd over wat er gebeurd is."

De acteur is wel blij dat hij met Spacey heeft kunnen werken. "Al die jaren heb ik geleerd van Kevin en nu is het tijd om van Robin te leren. (…) De afgelopen zes jaar heb ik de beste acteerlessen gehad die ik me ooit had kunnen wensen."

De acht afleveringen van het zesde en laatste seizoen, te zien in de herfst, zullen draaien om Claire Underwood, gespeeld door Wright.

Volgens Netflixcontentdirecteur Ted Sarandos zal het laatste seizoen een "waardige afsluiting" zijn voor de fans van de serie.