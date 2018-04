Steven Spielberg eerste regisseur die door grens van tien miljard dollar gaat

Dat schrijft Box Office Mojo, de organisatie die de cijfers van de branche bijhoudt.

Spielberg heeft mede door kaskrakers als E.T., Jurassic Park en Jaws de tien miljard dollar gehaald. Daarnaast staan ook grote films als Schindler's List, Saving Private Ryan, Catch Me If You Can en de Indiana Jones-cyclus op de lijst van de 71-jarige Spielberg..

Lord of the Rings

Bay heeft onder meer The Rock, Armageddon, Pearl Harbor en de Transformers-reeks geregisseerd. Collega Jackson heeft de The Lord of the Rings-trilogie, The Hobbit en King Kong op zijn naam staan.