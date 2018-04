Gastrol Mark Hamill in The Big Bang Theory

LET OP: Dit bericht kan spoilers bevatten

Die finale staat in het teken van de bruiloft van personages Sheldon en Amy. Ook Kathy Bates heeft een rol als een van de bruiloftsgasten. Laurie Metcalf en Courtney Henggeler, die vaker in de serie opduiken als de moeder en tweelingzus van Sheldon, zijn ook van de partij op de trouwerij.

Eerder werd al bekend dat Jerry O'Connell dit seizoen een rol krijgt als de oudere broer van Sheldon.

Het is niet bekend welke rol Hamill zal spelen in de aflevering. De kans is groot dat hij als zichzelf te zien zal zijn, net als dat eerder gebeurde met onder andere Stan Lee, Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates en Hamills Star Wars-collega Carrie Fisher.

De 66-jarige Hamill is het meest bekend van zijn rol als Luke Skywalker in de Star Wars-films. Vorige maand kreeg hij een ster op de Hollywood Walk of Fame.