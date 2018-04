Full Metal Jacket-acteur R. Lee Ermey (74) overleden

Volgens zijn manager werden de gevolgen van een longontsteking de acteur fataal.

Ermey was in zijn jongere jaren sergeant in het Amerikaanse leger en werd ook na zijn overstap naar Hollywood geregeld gecast als militair of politieman. Zo was hij te zien als Majoor Tilman in Mississippi Burning, sheriff Hoyt in de remake van The Texas Chainsaw Massacre, generaal Platt in Body Snatchers en als een politiechef in Se7en.

Zijn bekendste rol was die van de niets en niemand ontziende 'gunnary sergeant' Hartman in Stanley Kubricks Full Metal Jacket. Voor deze rol werd hij genomineerd voor een Golden Globe.

Zelfs in zijn werk als stemacteur kreeg Ermey vaak rollen van mannen met autoriteit. Hij sprak de speelgoedlegerleider Sarge in voor de Toy Story-films, en was de stem van de gevangenisbaas in Spongebob Squarepants.