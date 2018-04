Emma Thompson regisseert musicalversie Nanny Mcphee

Thompson regisseert volgens The Hollywood Reporter de musical niet alleen, maar schrijft ook de teksten van de liedjes.

De Amerikaanse zanger en liedjeschrijver Gary Clark neemt de muziek voor zijn rekening.

De Britse actrice is zelf niet te zien in de musical en zal alleen achter de schermen werken. Het is nog niet bekend wie de rol van Nanny McPhee op zich zal nemen.

Thompson was vorig jaar nog te horen als stem in Beauty and the Beast en is binnenkort te zien in de BBC/Amazon-serie King Lear en de film Johnny English Strikes Again. Ook zal de actrice te horen zijn als Polynesia in The Voyage of Doctor Dolittle.