Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Als de aarde overvol raakt, verkast de familie Robinson met een raket naar een andere planeet. Onderweg gaat er iets verschrikkelijk fout, waardoor het ruimteschip neerstort op een onbekende planeet. De Robinsons en de andere bemanningsleden krijgen het zwaar te verduren. Enerzijds vechten ze tegen het onherbergzame klimaat, anderzijds zorgt de enorme stress voor spanningen aan boord.

Lost In Space is een reboot van de gelijknamige sciencefictionserie uit de jaren 60. In de jaren 90 verscheen er ook een film over de Robinsons, maar dat werd een regelrechte flop. De nieuwste versie van Lost In Space ziet er een stuk kansrijker uit, met o.a. Toby Stephens (Black Sails) en Molly Parker (House Of Cards, Deadwood) in de hoofdrollen.

Het vierde seizoen van de serie Chef’s Table richt zich op heerlijke zoetigheden. Gebakjes, taarten, ijs en koekjes komen voorbij. De show bezoekt topkoks in de VS, Spanje, Italië en Indonesië om het geheim van de heerlijkste desserts te achterhalen.

De vierde serie kent maar vier afleveringen. Het advies is hetzelfde als het eten van de smakelijke nagerechten: geniet, maar kijk met mate.

Net zo smakelijk, maar een stuk competitiever, gaat het er aan toe in The Great British Menu. Zeven Britse koks proberen een viergangenmaaltijd te bereiden voor 300 gasten.

De Amerikaanse politiecomedy Brooklyn Nine-Nine gaat ook verder op Netflix. De 22 afleveringen van het vierde seizoen staan online.

Film

Isa Hoes speelt een uitgebluste moeder in De Ontsnapping. Julia zoekt nieuwe levensvreugde in de Algarve, maar haar verliefdheid op de gigolo Romeo (Edwin Jonker) herinnert haar aan een pijnlijke gebeurtenis uit haar jeugd.

De Ontsnapping wisselt komedie en drama af, met rollen voor Kees Boot, Matthijs van de Sande Bakhuyzen en de Engelse komiek Rick Mayall. Gebaseerd op de roman van Heleen van Royen.

Marlon Wayans combineert comedy en horror in A Haunted House 2. Zeer geschikt voor fans van persiflagefilms als Scary Movie. Wist je dat een paar gerenommeerde acteurs hun carrière begonnen in dit soort B-films?

Meer komedie komt in de vorm van een Franse film: Je Ne Suis Pas Un Homme Facile. Een seksistische man (Pierre Benezit) wordt op een ochtend wakker en ontdekt dat de maatschappij gerund wordt door vrouwen. Al snel krijgt hij het aan de stok met een invloedrijke, vrouwelijke auteur (Moon Dailly).

Religieus drama zien we in Come Sunday. De film vertelt het verhaal over de donkere bisschop Carlton Pearson. Pearson verkondigde de boodschap dat de hel niet bestaat, waarna hij uit de pinkstergemeente werd gezet. Pearson wordt gespeeld door Chiwetel Ejiofor (The Martian, 12 Years A Slave, Dr. Strange), Martin Sheen speelt de mentor van de geestelijke, Dr. Oral Roberts.

Kids

Voor de kleintjes verschenen er ook nog een paar leuke nieuwe shows. In de animatiefilm Koemba probeert een zebra zonder strepen het respect van zijn kudde te verdienen. Het tweede seizoen van The Magic Schoolbus verscheen online, net als het vierde seizoen van Peppa Pig.