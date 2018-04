One Flew over the Cuckoo's Nest-regisseur Milos Forman (86) overleden

Hij won twee keer een Oscar voor beste regisseur. Hij was korte tijd ziek, liet zijn vrouw zaterdag weten aan het Tsjechische persbureau CTK.

Forman verloor op jonge leeftijd zijn ouders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten. Zijn vader overleed in concentratiekamp Buchenwald, zijn moeder in Auschwitz.

In de jaren zestig studeerde Forman aan de filmacademie in Praag en regisseerde hij meerdere Tsjechische films. In 1968 vertrok hij naar de Verenigde Staten, toen de Sovjet-Unie in zijn thuisland een einde maakte aan de Praagse Lente.

Jack Nicholson

In 1975 werd Forman Amerikaans staatsburger. Later dat jaar brak hij internationaal door als regisseur met One Flew over the Cuckoo's Nest. De film met hoofdrolspeler Jack Nicholson won vijf Oscars, waaronder die voor beste regisseur. Forman kreeg de prijs opnieuw in 1985 voor Amadeus​.

One Flew over the Cuckoo's Nest is een van de weinige films die alle belangrijke Oscars tegelijk wist te winnen: beste film, beste hoofdrolspeler, beste hoofdrolspeelster, beste regisseur en beste scenario. Amadeus won acht Oscars, waaronder beste hoofdrolspeler, beste film en beste regisseur.

Forman was sinds 1999 samen met zijn vrouw Martina, met wie hij twee kinderen kreeg. In een eerder huwelijk kreeg hij ook twee kinderen.