Rol van George Clooney in miniserie Catch-22 verkleind

Friday Night Lights-acteur Kyle Chandler neemt de rol van de acteur over, meldt The Hollywood Reporter. Clooney zal alsnog in de serie te zien zijn, maar dan in een bijrol.

De serie bestaat uit zes afleveringen en is afgeleid van het boek Catch-22, dat in 1961 geschreven is door Joseph Heller.

Het verhaal speelt zich af in Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog en richt zich op gezagvoerder John Yossarian (gespeeld door Girls-acteur Christopher Abbott), een bombardeur van de Amerikaanse luchtmacht. Chandler neemt de rol van kolonel Cathcart op zich. In 1970 werd er al een film gemaakt van Catch-22. Clooney gaat nu de rol spelen van commandeur Scheisskopf.

De opnames zouden inmiddels van start zijn gegaan. De serie wordt gemaakt door Paramount TV en Anonymous Content.