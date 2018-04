The Hills-ster Kristin Cavallari krijgt eigen realityserie

Cavallari werd in eerste instantie bekend door de MTV show Laguna Beach, waar later de spinoff The Hills van werd gemaakt met een aantal originele castleden. De show volgde twintigers in Los Angeles.

Hoewel het inmiddels ruim zeven jaar geleden is dat de laatste aflevering werd uitgezonden, wordt The Hills nog regelmatig herhaald.

Inmiddels is de realityster (31) getrouwd en moeder van drie kinderen en woont ze met haar echtgenoot in Nashville. Daarnaast zette ze haar eigen lifestyle-imperium Uncommon James op. In haar show zien de kijkers onder meer hoe het haar vergaat als zakenvrouw.