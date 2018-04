Comedy Central-komedie Broad City eindigt na vijfde seizoen

Bedenkers en hoofdrolspelers Ilana Glazer en Abbi Jacobson zullen zich na die tijd gaan richten op het maken van andere programma's voor de zender, maar Broad City hoort daar niet meer bij, meldt Deadline.

Drie projecten daarvan zijn al bekend: Mall Town USA, Platinum Status en Young Professionals. Volgens Kent Alterman, de directeur van Comedy Central, hebben Glazer en Jacobson zelf besloten om een einde te maken aan de populaire komedieserie, die draait om twee jonge twintigers die wonen in New York. "Ze hebben geweldige ideeën over hoe ze de serie willen eindigen."

"Broad City is al bijna tien jaar onze baby en eerste liefde", zeggen de twee actrices en seriemakers. "Het is een geweldige ervaring geweest en we hebben onze hart en ziel erin gelegd."

Broad City wordt ook in Nederland via Comedy Central uitgezonden.