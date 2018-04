Hoofdrollen voor Carly Wijs en Harry Piekema in Superjuffie

Diewertje Dir, bekend van onder meer Theater Oostpool en Het Klokhuis, speelt de titelrol.

De film gaat over de ogenschijnlijk normale juf Josje, die in Superjuffie verandert als een dier om hulp roept. Ze heeft haar krachten gekregen van een mysterieus beeldje in een geheime kamer in haar nieuwe huis.

De regie is in handen van Martijn Smits (Popoz, Zombibi) en het scenario is geschreven door Tijs van Marle (Mees Kees, Dummie de Mummie). De producent is Paul Voorthuysen. Superjuffie draait vanaf het najaar in de Nederlandse bioscopen.