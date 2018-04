Dwayne 'The Rock' Johnson kondigt derde Jumanji-film aan

"Het is officieel: gisteravond hebben jullie Jumanji Sony's grootste film ooit gemaakt", aldus The Rock in een video op Instagram.

In Jumanji: Welcome to the jungle belanden een stel tieners onverwacht in een computerspel. Daarbij nemen ze het uiterlijk aan van de personages in het spel. De hoofdrollen worden, naast The Rock, gespeeld door Kevin Heart, Jack Black en Karen Gillan.

Wereldwijd is ruim 1 miljard dollar opgehaald met de film die een vervolg was op de eerste film uit 1996 met onder andere Robin Williams in de hoofdrol.

Of alle hoofdrolspelers terugkeren voor het derde deel is nog niet bekend.