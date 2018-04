Recensieoverzicht: 'A Quiet Place is bloedstollende kijkervaring'

Trouw - vier sterren

"Wat deze nieuwe horrorhit zo bijzonder maakt, is dat er bijna geen woord in gesproken wordt. De stilte is geen foefje, maar ligt aan de basis van het verhaal waarin monsters, verstopt in het struikgewas, reageren op geluid."

"Vergeleken met alle luidruchtige kermisattracties die doorgaan voor hedendaagse horrorfilms en thrillers, is A Quiet Place een verademing. Omdat dialogen vervangen zijn door blikken en gebaren. (...) Subtieler kan bijna niet. Geluid, of beter gezegd het vermijden ervan, zorgt voor een ongelooflijke spanning. Hoe trap je met je blote voet in een spijker zonder het uit te schreeuwen. En hoe beklemmend is het als uiteindelijk de vliezen breken en moeder moet bevallen."

AD - vier sterren

"Krasinski maakt van dit overlevingsdrama een bloedstollende kijkervaring, want het gevaar ligt voortdurend op de loer. De permanente dreiging, met soms een desastreus gevolg, grijpt de kijker steeds meer bij de keel. Hoogtepunt is een bevalling van de moeder. Hoe breng je een kind ter wereld zonder geluid te maken?"

Telegraaf - geen sterren

"Krasinski werkt het eenvoudige - en daardoor juist zo briljante - idee achter A Quiet Place uit met gevoel voor ritme en spanning. Daarbij focust hij niet zozeer op de monsters, maar op de mensen. Zijn film krijgt er een kloppend hart door, wat de buitengewone omstandigheden waarin dit doorsnee gezin verkeert des te angstaanjagender maakt. Maar al zou je soms willen gillen: na het zien van deze sterke nagelbijter durf je aanvankelijk enkel nog te fluisteren."

Volkskrant - vier sterren

"Met de horrorfilmsensatie A Quiet Place zocht en vond regisseur Krasinski angstaanjagende momenten in het alledaagse. Geheim wapen is de 15-jarige dove actrice Millicent Simmonds, die zichzelf in deze film overtreft."

"De film zit vol vergelijkbare situaties. Krasinski zocht en vond angstaanjagende momenten in het alledaagse en maakte een moderne horrorfilm, conceptueel en inventief, die het genre als het ware uitkleedt, de wetten ontbloot, om de spelregels zo te benadrukken dat de essentie van angst ermee kan worden onderzocht. (…) A Quiet Place maakt op angstaanjagende en zelfs ontroerende wijze duidelijk hoe lawaaiig de menselijke soort eigenlijk is."

