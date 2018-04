Spelen van 'schurk' en 'goedzak' hetzelfde voor acteur Mark Strong

"Ze denken allemaal dat ze het juiste doen. Zelfs de schurken denken dat ze het goede doen, volgens hun eigen standaarden", aldus de acteur. Strong, bekend van onder meer de Kingsman-films, The Imitation Game en Zero Dark Thirty, speelt de hoofdrol van ex-geheim agent Max Easton, in de nieuwe Fox-serie Deep State.

Easton is volgens Strong alleen niet in te delen als "schurk" of "goedzak". Het ene moment is Easton te zien als gelukkige familieman met vrouw en dochters, maar op het andere moment trekt hij bij een ondervraging iemand zijn vingernagels uit.

"Als je een eenvoudig en oppervlakkig persoon speelt is het te makkelijk, maar Max is dat niet. Hij is overtuigd dat hij het juiste doet, maar hij doet wel dubieuze dingen", aldus Strong.

Matthew Parkhill, de schrijver en regisseur van Deep State, legt uit dat die dubbelzinnigheid van de hoofdpersoon hem interessant maakt. "Max is niet interessant omdat hij vingernagels lostrekt, maar hij is interessant om wat hij doet voordat hij een vingernagel lostrekt. Je ziet in zijn ogen dat hij dit niet wil, maar hij gaat er wel voor."

Gebroken ziel

Parkhill ziet de hoofdpersoon als een "gebroken ziel" en volgens hem was Strong perfect om dat te spelen: "Hij heeft een zekere blik in zijn ogen die mij aan Max deed denken."

Niet alleen de uitstraling van Strong maakte hem geschikt voor de rol. Zo legt Parkhill uit dat hij Strong een fenomenaal acteur vindt, met een aantal rollen op zijn naam die hem perfect maakten voor Deep State. Hij noemt hierbij de films Syriana en Tinker Tailor Soldier Spy.

Familie

De acteurs uit Deep State benadrukken dat Deep State meer is dan een spionagethriller. "Je koppelt spionage met een familie", aldus Strong. "Je laat zien hoe de personages in deze beide werelden betrokken zijn."

Schrijver Parkhill voegt hieraan toe: "De scenes die zich thuis bij de personages afspelen zijn net zo interessant als de scenes met explosies."

Hedendaags

Deep State stelt volgens Parkhill en de hele cast van de serie centraal hoe instituties en bedrijven achter de schermen daadwerkelijk de macht in de wereld in handen hebben, ver buiten de politieke wereld die burgers kunnen zien. Volgens Strong heeft de serie hierdoor een hedendaags karakter.

"Televisie reflecteert hoe wij kijken naar de wereld. Het brengt onze dagelijkse angsten aan de kaak. We hebben Trump, we hebben Brexit, een ex-spion is onlangs vergiftigd. We hebben absoluut geen idee wat zich werkelijk af zou kunnen spelen in de wereld."

Deep state is vanaf 12 april wekelijks op donderdag te zien om 21.00 uur bij FOX.