Netflix trekt producties terug van Filmfestival Cannes

Eind maart kondigde het Franse festival al nieuwe regels aan. Alle films die vanaf komende editie willen meedoen om de prijzen, moeten ook te zien zijn in Franse bioscopen. Bij de films van streamingservices als Netflix is dat niet het geval. Vorig jaar streden twee titels van Netflix nog mee om de prijzen. Okja en The Meyerowitz Stories kregen uiteindelijk niet de erkenning waar ze op hoopten.

Netflix krijgt nog wel de mogelijkheid hun films te laten zien op het festival, maar dan buiten de competitie om. Daar doet de streamingdienst echter niet aan mee. "Wij willen dat onze films op gelijke voet worden gezet met films van andere filmmakers", zegt Ted Sarnados, die in zijn baan als Chief Content Officer verantwoordelijk is voor de productie en publicatie van de content van de streamingdienst, in gesprek met Variety.

"Filmfestivals zouden ertoe moeten bijdragen dat films ontdekt worden, zodat ze verspreid kunnen worden. Onder deze nieuwe voorwaarden kunnen wij onze eigen films niet meer wereldwijd op dezelfde dag uitbrengen, zoals we de afgelopen jaren al met bijna honderd titels wel hebben gedaan."

Het filmfestival van Cannes is dit jaar van 8 tot 19 mei.