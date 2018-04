Benja Bruijning vindt romantische komedies niet realistisch

"Volgens mij zijn ze daar ook niet voor bedoeld. Die films zijn er zodat je even aan de realiteit kunt ontsnappen. Hooguit zou je een romantisch gebaar kunnen kopiëren. Maar dit soort films is als diëten, je moet er niet in geloven", aldus de 34-jarige acteur in gesprek met Glamour.

Bruijning is binnenkort te zien in de romantische komedie De Matchmaker, waarin hij een man speelt die de ware voor zijn moeder zoekt. Eerder speelde hij onder andere in Alles is familie en Hartenstraat. De acteur en zijn vriendin Anna Drijver zijn zelf niet van de romantische gebaren.

"We zijn niet zo romantisch. We gaan binnenkort uit eten in Inter Scaldes, een driesterrenrestaurant in Zeeland. Dat heb ik georganiseerd. Maar verder zijn we heel gewoontjes, en net zo lief thuis. We komen zeker niet om de haverklap thuis met rozenblaadjes, haha."