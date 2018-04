Waldemar Torenstra en Anniek Pheifer in All You Need Is Love-film

Ook Malou Gorter en Hannah van Lunteren spelen mee in de romantische komedie. Eerder werd al bekendgemaakt dat Fedja van Huêt de rol van de op Robert ten Brink geïnspireerde Dr. Love gaat spelen.

Torenstra en Pheifer spelen het koppel Gerco en Sandra. Hun verhaallijn is geïnspireerd op een beroemd item uit het programma All You Need Is Love. Tijdens een concert van Normaal reed een jongen met een motor het podium op, waarna Robert ten Brink het meisje op wie hij verliefd was, erbij haalde . Het meisje zei ten overstaan van duizenden mensen vervolgens dat ze al een vriend had.

In de film is het 25 jaar later en wil een redacteur van All You Need Is Love Sandra en Gerco opnieuw proberen samen te brengen.

Will Koopman

De film is vanaf december te zien in de bioscopen. Paula van der Oest is verantwoordelijk voor het scenario en de regie is in handen van Will Koopman.

Aanvankelijk zou Job Gosschalk het project regisseren, maar die klus ging niet door na onthullingen over zijn seksuele wangedrag.