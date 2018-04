Boven is het stil-regisseur Nanouk Leopold maakt film over jagen

"Het wordt een film over een vrouw die jaagt in Canada", vertelt Leopold. "Het jachtmilieu als culturele uiting houdt mij al heel lang bezig."

De regisseur, bekend van films als Boven is het stil en Wolfsbergen, heeft zich het afgelopen jaar verdiept in deze heel specifieke wereld. "Als je er eenmaal door gegrepen wordt, ontdek je hoeveel soorten jagen er eigenlijk zijn. In Duitsland zitten jagers gewoon op een toren te wachten tot het wild langskomt, in Schotland kruipen zij op hun buik door het gras heen."

Het onderliggende thema van de film is de relatie tussen de mens en geweld. "Het is een fascinerend spanningsveld", legt ze uit. "Jagen hoeft niet perse slecht te zijn. We eten er bijvoorbeeld ook van. En soms jagen jagers ook om het welzijn van dieren te bewaken, omdat zij anders ten onder gaan aan overbevolking. In dit verhaal wordt er gejaagd op Whitetail, van die herten met een wit staartje, maar uiteindelijk jagen de karakters op elkaar."

Leopold heeft net subsidie gehad om het scenario verder te ontwikkelen. Zij en haar vaste producent Stienette Bosklopper zijn op zoek naar internationale coproducenten voor het project. Op dit moment draait in de bioscopen haar zesde film Cobain, over een tienerjongen die zijn aan drugs verslaafde moeder probeert te redden.