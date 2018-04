Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Het tweede deel van de Spaanse serie La Casa De Papel staat online. Een groep criminelen infiltreert de Spaanse Koninklijke Munt, om stiekem 2 miljard euro te drukken. De politie krijgt het plan in de smiezen en omsingelt het gebouw. De druk wordt ondraaglijk, door de aanwezigheid van tientallen gijzelaars en de dreiging van binnenvallende arrestatieteams. La Casa De Papel werd uitgezonden in Spanje; nadat Netflix de rechten overnam werd de misdaadthriller een internationale hit. Hier lees je waarom.

Het eerste seizoen van Colony is voer voor sciencefictionfans, die toch al goed aan hun trekken komen op Netflix. Buitenaardse wezens bezetten onze planeet, en besturen de bevolking via menselijke collaborateurs. Will Bowman (Josh Holloway, bekend uit Lost) wordt gedwongen om mee te werken aan de bezetting, om zijn gezin te beschermen. Zijn vrouw Katie (Sarah Wayne Callies, bekend van The Walking Dead) is, zonder dat Will het weet, actief in een verzetsbeweging. In de Verenigde Staten is de serie al toe aan het derde seizoen.

Verder verschenen deze week het derde seizoen Z Nation en het vijfde seizoen van de moderne Sherlock Holmes-serie Elementary. Epische actie en drama komen deze week in de vorm van Troy: Fall Of A City. Voor de kleintjes verschijnt Boss Baby: Back In Business, een nieuwe animatieserie gebaseerd op de succesvolle bioscoopfilm.

Films

Netflix komt deze week met het eigen 6 Balloons. In dit aangrijpende drugsdrama probeert Abbi Jacobson (bekend uit Broad City) haar broer Dave Franco voor de zoveelste keer te laten afkicken. Franco kan in geen enkele afkickkliniek terecht, en heeft ook zijn tweejarige dochtertje bij zich. Met z’n drieën trotseren ze de heftige ontwenningsverschijnselen.

Bekijk op Superguide een lijst met de beste Netflix Originals.

Naast 6 Balloons verschenen deze week een aantal prima klassiekers De romantische komedie Notting Hill, het claustrofobische duikbootdrama Das Boot en het zenuwslopende Jaws (recensie).

Meer spanning is te vinden bij Kick-Ass en het gangsterdrama Public Enemies, met Johnny Depp als de beruchte bankrover John Dillinger. Fans van actiethrillers kunnen prima uit de voeten met Olympus Has Fallen, en drie Jason Bourne-films: The Bourne Identity, Ultimatum en Supremacy.

Films van eigen bodem

De afgelopen week was bijzonder interessant voor fans van Nederlandse films: die verschenen in alle vormen en maten. Thrillers als Zwartboek, De Heinekenontvoering en Loft, maar ook familiefilms als Minoes, In Oranje en Ja Zuster, Nee Zuster kwamen online.

Voor liefhebbers van drama komen Bride Flight en Leef! als geroepen. Op het gebied van romantische komedies verschenen Alles Is Liefde en Alles Is Familie.