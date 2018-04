Emily Blunt heeft Mary Poppins 'brutaler' gemaakt

In een interview met People vertelt de 38-jarige actrice dat ze de originele versie uit 1964, met Julie Andrews in de hoofdrol, niet heeft gezien tijdens de filmopnames. "Als kind heb ik de film wel gezien, maar ik wilde 'm niet opnieuw kijken omdat ik echt mijn eigen draai aan de rol wilde geven."

Wel liet Blunt zich voor de rol inspireren door de boekenreeks van schrijfster P.L. Travers, waarop beide films zijn gebaseerd. "Mijn perceptie van Mary Poppins in de boeken is dat ze gek, excentriek, grappig en ongelofelijk brutaal en ijdel is", zegt de actrice, die momenteel te zien is in de horrorfilm A Quiet Place. "Ik vind het leuk dat ze binnenstormt in een gezin, de situatie zich eigen maakt en er iets geweldigs van maakt."

Mary Poppins Returns draait vanaf 25 december 2018 in de bioscopen. Naast Blunt zijn onder meer ook Meryl Streep en Colin Firth in de film te zien.