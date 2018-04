Jake Gyllenhaal speelt hoofdrol in thriller Welcome to Vienna

Het betreft een verfilming van het boek To Die in Vienna van Kevin Wignall dat in juni wordt uitgebracht, meldt Variety.

Gyllenhaal speelt de in Wenen gevestigde surveillant Freddie Makin, die de Chinese wetenschapper Jiang Cheng een jaar lang volgt. Het verhaal krijgt een wending wanneer iemand probeert in te breken in het appartement van Freddie en hem probeert te vermoorden.

Naast het spelen van de hoofdrol gaat Gyllenhaal de film produceren met zijn productiebedrijf Nine Stories. Dit bedrijf produceerde eerder de film Stronger over de bomaanslag tijdens de Boston marathon in 2013, waarin Gyllenhaal een van de slachtoffers speelde.

Het is nog niet bekend wanneer Welcome to Vienna in de bioscopen wordt verwacht.