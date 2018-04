Star Wars-spinoff beleeft wereldpremière op filmfestival Cannes

De film komt op 25 mei in de bioscopen, maar op 15 mei zal de film al te zien zijn op het festival. De keuze om de film hier zijn première te laten beleven lijkt opmerkelijk, omdat er doorgaans vooral films in het arthouse-genre op het festival worden vertoond.

In Solo: A Star Wars Story neemt acteur Alden Ehrenreich de rol van Han Solo op zich, die in de oorspronkelijke films werd gespeeld door Harrison Ford.

De Star Wars spin-off toont Han Solo in zijn jonge jaren, nog voordat hij Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi en anderen ontmoet in Star Wars: Episode IV: A New Hope.

Donderdag werd bekend dat Everybody Knows, een thriller met Penélope Cruz en Javier Bardem, de opener is van het filmfestival. Het festival duurt van 8 tot en met 19 mei.