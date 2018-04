Kristen Bell heeft opnamen voor Frozen al afgerond

Dat zei Bell, die de stem van Anna, de jongere zus van prinses Elsa, inspreekt, in de talkshow van Ellen DeGeneres.

"Ik heb de opnames achter de rug", aldus Bell. "Er zullen nog wel wat aanpassingen volgen voor het echt klaar is, maar ik ken alle liedjes en ik ken het hele verhaal. Het is heel goed." Meer wilde ze er niet over kwijt. "Anders kom ik in de problemen."

Het duurt nog even voor Frozen 2 uitkomt. Disney mikt vooralsnog op een release in november 2019. Het eerste deel uit 2013 werd een groot succes: de film leverde Disney bijna 1,3 miljard dollar op aan kaartverkoop en werd zodoende de succesvolste animatiefilm aller tijden. Een van de liedjes uit de film, Let It Go, werd wereldwijd een hit.

Elsa

In Frozen 2 zijn naast Kristen Bell ook de stemmen van Idina Menzel (Elsa), Jonathan Groff (Kristoff) en Gosh Gad (Olaf) weer te horen.