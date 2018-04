Thriller met Penélope Cruz en Javier Bardem opent Filmfestival Cannes

Cruz speelt in Everybody Knows een vrouw die met haar Argentijnse man en kinderen van Buenos Aires reist naar haar thuisland Spanje. Onderweg loopt alles anders, waardoor geheimen naar buiten komen.

De film gaat op 8 mei in Cannes in premiere. Het is nog niet bekend of de film ook in Nederland gaat draaien. Het festival duurt tot en met 19 mei.

Todos lo saben is de tweede Spaanstalige film die het festival opent. Farhadi maakte eerder furore met het scheidingsdrama A Seperation. Hij werd voor het scenario genomineerd voor een Oscar.

De Spaanse actrice, die getrouwd is met Bardem, was vorig jaar nog te zien in de thriller Murder on the Orient Express. Bardem was vorig jaar in de Nederlandse bioscopen te zien in de thriller Mother!.