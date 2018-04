Edwin de Vries wil toneelstuk Westerbork Serenade verfilmen

De Vries speelt het stuk momenteel met zijn zoon Sam. De voorstelling vertelt over het leven van de vader van Edwin de Vries, acteur en verzetsheld Rob de Vries (1918-1969). In de Tweede Wereldoorlog drong hij bij het doorvoerkamp Westerbork binnen, om het meisje op wie hij verliefd was te bevrijden.

"Eerlijk gezegd had ik eerst het filmscript geschreven", vertelt de scenarist en acteur. "Maar toen ik aan versie 14 van het scenario toegekomen was, was ik wat van het verhaal van mijn vader afgeweken. Toen ben ik weer terug gegaan naar versie 5, waar hij wel een belangrijke rol in speelde."

Het bleek echter een groot probleem om Westerbork Serenade als film gefinancierd te krijgen. Daarom besloot De Vries van het verhaal van zijn vader een toneelstuk te maken.

5 miljoen

"Ik voel heel erg de behoefte nu toch weer aan het filmscript te gaan zitten", stelt hij. "Dit verhaal móet verfilmd worden." Hij schat de kosten van het project op zo'n 5 miljoen euro.

Eerder probeerde ook regisseur Jean van de Velde (All Stars) al een film over het doorvoerkamp Westerbork te maken. Dit verhaal richtte zich vooral op de revuevoorstellingen in het kamp. Ook dit project kwam uiteindelijk niet van de grond.