Daan Schuurmans heeft hoofdrol in dramaserie Ik weet wie je bent

Andere grote rollen in de serie zijn voor Ariane Schluter, Sophie van Winden, Gaite Jansen, Jaap Spijkers, Alex Hendrickx, Ali Ben Horsting en Melody Klaver.

Ik weet wie je bent moet vanaf eind augustus op NPO3 te zien zijn, heeft KRO-NCRV donderdag bekendgemaakt. De serie staat geprogrammeerd op de zondagavond, op het tijdslot waar de afgelopen jaren Penoza te zien was.

De succesvolle strafrechtadvocaat Daniel Elias, de rol van Schuurmans, kan zich na een auto-ongeluk niet meer herinneren wie hij is en wat er is gebeurd. Hij runt samen met een zakenpartner een prestigieus advocatenkantoor en is getrouwd met Alize (Schluter) die in het dagelijks leven rechter is. Als in het wrak van zijn auto bloedsporen worden gevonden van zijn verdwenen nichtje (Jansen) lijkt Elias de belangrijkste verdachte.

De opnamen van Ik weet wie jij bent zijn deze maand van start gegaan. De serie telt zestien afleveringen en wordt geregisseerd door Hanro Smitsman (Vlucht HS13) en Thomas Korthals Altes (Petticoat).

Het is een remake van de Spaanse serie Sé Quién Eres.