The Rock en Vin Diesel waren nooit samen op set Fast & Furious 8

"Vin en ik zijn een paar keer in discussie gegaan, onder meer in een face-to-face gesprek in mijn trailer", aldus The Rock.

"Wat ik me daarbij realiseerde is dat we het fundamenteel oneens zijn over hoe je een film maakt en samenwerkt. Het heeft me tijd gekost, maar ik ben dankbaar dat dat duidelijk is geworden, of we ooit nog samenwerken of niet."

Dwayne Johnson uitte in de zomer van 2016 zijn frustratie over "sommige collega's" die zich volgens de voormalig showworstelaar niet professioneel gedroegen.

Promotietour

Hij noemde daarbij de naam van Diesel niet, maar al snel werd duidelijk dat het niet boterde tussen de twee acteurs. Tijdens de promotietour voor de achtste film uit de Fast & Furious-reeks waren de twee nooit in hetzelfde land te vinden.

Fans merkten ook op dat de ene scène in Fate Of The Furious waarin hun personages direct contact hebben, zo lijkt te zijn gemonteerd dat Diesel en Johnson hem niet samen hebben opgenomen. Dat bevestigt The Rock in het interview.