Politieserie Jennifer Lopez eindigt na drie seizoenen

Shades Of Blue gaat over een groepje agenten, van wie een deel corrupt is. Eén van hen, de door Lopez gespeelde Harlee Santos, wordt betrapt en voor de keuze gesteld: de bak in of aan de slag als informant van de FBI. Ze kiest voor dat laatste.

"Ik heb ervan genoten om deze prachtig ingewikkelde wereld te produceren en een krachtige vrouw met gebreken te spelen", aldus Lopez in een verklaring. "Nu ik er meer van een afstand naar kan kijken, zie ik dat Harlee spelen mij kracht heeft gegeven en me een meer zelfverzekerde vrouw heeft gemaakt."